“Сімейна медицина: на шляху до високої якості”

В м. Харків, 29-30 травня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Сімейна медицина: на шляху до високої якості” Організатори: Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58 тел. (057) 711-80-42 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій

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