Понад 2000 мам-годувальниць скористалися консультацією Штабу Ахметова

З моменту оновлення складу дитячих наборів на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова за консультацією та з відгуками звернулися 2000 годуючих мам. Жінки просять детальну інформацію про склад наборів і причини його зміни, а також звертаються за консультацією про користь грудного вигодовування. 60% тих, хто звернулися, проживають в Донецьку, також багато дзвінків з Макіївки, Горлівки і Тореза.

Гуманітарний штаб підтримав ініціативу ЮНІСЕФ та Всесвітньої Організації охорони Здоров'я про переваги грудного вигодовування серед матерів, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі.

Читайте такожГрудне вигодовування у воєнний час навіть важливіше, ніж у мирний - експерт«У такій ситуації дуже важливо подбати про якісне харчування самих мам, щоб вони могли отримувати необхідні продукти і забезпечувати здорове харчування своїм малюкам. Це було основною причиною заміни наборів. Через 3 тижні після нововведень ми бачимо, що молоді мами задоволені новим підбором продуктів, – розповідає Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога». – Штаб продовжує вдосконалювати допомогу. Всі оператори гарячої лінії і 85 волонтерів пунктів видачі пройшли тренінг про користь грудного вигодовування і тепер дають кваліфіковану консультацію матусям. До кінця року вона буде надана 50 тисячам осіб. Також разом з наборами вони отримують інформблокноти з відповідями на свої запитання».

З чого складаються дитячі набори від Штабу Ахметова?

Для дітей віком від 0 до 11 місяців пропонуються 2 види наборів на вибір:

Материнський продуктовий набір. Новий набір продуктів призначений для посилення харчування годуючої матері. Отримати його можна в пункті видачі гуманітарної допомоги. Його склад: крупа гречана і пшоняна, вівсяні пластівці, олія, цукор і згущене молоко.

Набір дитячих сумішей (якщо мама перейшла на штучне вигодовування). За заявою матері замість набору продуктів видається набір дитячих сумішей. Рішення про вибір одного з двох наборів приймається одержувачем допомоги. Змінити тип набору можна тільки один раз – з продуктового на суміші.

Діти віком від 12 до 35 місяців поступово переходять на харчування з «дорослого столу», тому в склад набору включені найнеобхідніші продукти: крупа гречана і манна, вівсяні і кукурудзяні пластівці, макарони, згущене молоко, печиво або пряники/бублики/соломка.

Докладніше про те, як і де отримати дитячі набори від Штабу Ахметова, дивіться тут: http://www.fdu.org.ua/get_help

Всього за час роботи Штаб Ріната Ахметова видав понад 385 тисяч дитячих продуктових наборів сім'ям з дітьми до 35 місяців, як на підконтрольних територіях, так і переселенцям в мирних населених пунктах Донбасу.