”Аборт - виправдане право на вбивство. Як зупинити масове винищення ненароджених українців?”.

”Аборт - виправдане право на вбивство. Як зупинити масове винищення ненароджених українців?”. Круглий стіл на тему “Аборт - виправдане право на вбивство. Як зупинити масове винищення ненароджених українців?”. Запрошені: професор В’ячеслав Камінський, головний акушер-гінеколог МОЗ; професор Тетяна Татарчук, заст..директора Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, головний спеціаліст МОЗ України; професор Федір Дахно, директор Інституту репродуктивної медицини; отець Євстратій, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату; Світлана Гуцол, доцент кафедри психології та педагогіки НТУУ “КПІ”, старший науковий співробітник Інституту психології ім.Г.Костюка АПН України; Власта Шовковська, директор із зовнішніх зв`язків БФ «Розвиток України»; Роман Мацура, голова громадської організації “Доля” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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