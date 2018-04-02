В Україні проживає понад 1,5 млн осіб з розладами психіки

В Україні проживає понад 1,5 млн осіб, які страждають на розлади психіки.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні Верховної Ради України, про це йшлося під час круглого столу у парламентському Комітеті з питань охорони здоров‘я на тему: "Психіатрична допомога в Україні. Виклики сьогодення та шляхи реформування".

Під час заходу зазначалося, зокрема, що, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, психічне здоров’я не є просто відсутність психічного розладу. Це стан благополуччя, за якого кожна людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Нині на частку психічних розладів припадає 12% глобального тягаря хвороб у всіх країнах світу, і переважно страждають від них люди молодого та середнього віку.

Читайте такожЗміна клімату становить особливу загрозу для дітей, вважають вченіНа даний час в Україні проживає 1 млн 690 тис. осіб, які страждають на розлади психіки і поведінки, 254 тис. з них є інвалідами внаслідок цієї патології.

За даними Міністерства оборони України, за 2014 рік та перше півріччя 2015 року потребували стаціонарної психіатричної допомоги понад 3 тис. військових, які брали участь у антитерористичній операції на сході України, що становить 75,8% від загальної кількості психіатричних хворих. Однак, як свідчить міжнародний досвід і результати ряду досліджень, кількість учасників збройного конфлікту на сході України, які потребуватимуть кваліфікованої психологічної та психіатричної допомоги, є значно більшою і може сягати 98%.

Також наголошувалося, що протягом останнього часу через кризові явища в економіці та трагічні події на Донбасі кількість відхилень у стані психічного здоров'я населення суттєво зросла насамперед за рахунок збільшення виникнення посттравматичних стресових розладів (ПТСР) як у військових, так і у цивільних осіб. Так, лише протягом 2014 року інвалідність внаслідок різного роду психічних розладів було встановлено понад 10 тис. осіб.

Учасники круглого столу відзначили, що зростання показників захворюваності та інвалідності населення внаслідок психічних і поведінкових розладів віддзеркалює недостатню ефективність роботи вітчизняної психіатричної служби, та наголошували на необхідності її реформування.

Учасники заходу обговорили напрацьовані за ініціативи голови Комітету з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець законодавчі ініціативи щодо змін до Закону «Про психіатричну допомогу», які, за її словами, дозволять привести законодавство України з питань надання психіатричної допомоги населенню до європейських стандартів у цій сфері та суттєво підвищити рівень соціального і правового захисту громадян України, які мають розлади психіки та поведінки. Зокрема, зазначеними змінами пропонується ввести до законодавства нове поняття «охорона психічного здоров’я» та коло закладів, які здійснюватимуть діяльність з охорони психічного здоров’я, з метою дестигматизації сприйняття суспільством психіатричної допомоги.

Також передбачено врегулювати низку проблемних питань, пов’язаних з проведенням психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника та госпіталізації до психіатричного закладу особи, визнаної недієздатною, на прохання або за згодою її опікуна.