Україна приєдналася до європейської ініціативи «Stent for Life».

Як повідомили учасники прес-конференції в УНІАН, у рамках ініціативи планується створення і розвиток Регіональних реперфузійних мереж» в Україні.

Це дасть змогу вдвічі знизити госпітальну летальність пацієнтів з гострим інфарктом міокарда і збільшити своєчасне виявлення пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

Програма успішно реалізується в багатьох країнах Європи, досвід яких свідчить зниження смертності від інфаркту міокарда в стаціонарі більш ніж удвічі, зазначалося на прес-конференції.

Експерти розповіли, що первинне коронарне стентування або реперфузійна терапія вже використовується в ряді областей України, зокрема в Одеській, Закарпатській, Черкаській, Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській, Полтавській.

За словами заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Шафранського, ініціатива «Stent for Life» сприятиме зниженню показників смертності від гострого інфаркту міокарда в Україні.

Читайте такожКиянам, які потраплять до Інституту серця з гострим інфарктом, робитимуть стентування безоплатно «Якщо ми запустимо цей проект, ми істотно знизимо показники смертності від гострого інфаркту міокарда. Якщо ми правильно побудуємо роботу, ми щорічно зберігатимемо в Україні близько 50 тисяч життів. Це кількість населення таких міст, як Фастів, Коростень. Це життя людей. Уже через рік ми зможемо відчути результати цього проекту. І далі поширюватимемо цей досвід на всю Україну», - сказав Шафранський.

Провідний науковий співробітник Інституту кардіології імені Стражеско, головний кардіолог України, професор Максим Соколов зазначив, що структура смертності в Україні складається на дві третини зі смертності від серцево-судинних захворювань.

«Більшу частину з них становить гострий інфаркт міокарда. Це захворювання пов'язане з повним, екстреним закриттям однієї з артерій внутрішньосудинним тромбом і призводить до некрозу міокарда, що призводить до смерті або інвалідизації пацієнта. Це проблема дуже серйозна. Але є рішення – дуже швидке відкриття цієї артерії. Одна з ефективних методик лікування – механічне відкриття артерії за допомогою стента (реперфузійна терапія)», - сказав Соколов.

За його словами, на сьогодні в Україні проводять 100 втручань для ангіопластики на мільйон населення, це втричі менше, ніж у країнах Євросоюзу.

«МОЗ запропонувало проект, в якому ми прослідкуємо долю пацієнтів з 8 регіонів, де вже діють реперфузійні мережі. Якщо зможемо виконати чотири основних принципи, ми зможемо багато чого змінити в нашій країні. Перше – це виконання не менш як 600 первинних стентувань на мільйон на рік у пацієнтів у перші години гострого інфаркту міокарда. Один центр має забезпечувати допомогу на території, де проживає не більш як один мільйон людей. Практично кожен обласний центр має такі установи, потрібно тільки почати організаційну роботу. Всі ці центри повинні працювати 24 години сім днів на тиждень, 365 днів на рік. У цьому випадку ми практично вдвічі зможемо знизити летальність у стаціонарі від інфаркту міокарда, підвищити виявлення таких пацієнтів і розв‘язати багато інших кардіологічних проблем», - сказав Соколов.

Ректор Національного медичного університету імені Богомольця, член-кореспондент НАМН України професор Катерина Амосова наголосила на проблемі надання попередньої медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда в Україні.

«Спрямування лікування на те, аби якомога швидше відкрити кровоток і зменшити обсяг міокарда, який некрозується, - це раціональний підхід. Адже у світі доведено, що відкриття кровотоку за допомогою стентування суттєво поліпшує прогноз хворих з гострим інфарктом міокарда. Смерті людей від серцево-судинних захворювань зумовлені, насамперед, тромбозами. Ініціатива «Stent for Life» має позитивно вплинути на поліпшення організації надання медичної допомоги таким хворим. Тільки зараз Україна прийшла до того, що є в цивілізованих країнах. Є спільна робота МОЗ, наукових співробітників, кардіологів і практичних лікарів для запуску цієї важливої ініціативи», - сказала Амосова.

Завідувач відділенням інтервенційної кардіології Інституту кардіології імені Стражеска член-кореспондент НАМН України, професор Юрій Соколов зазначив, що в Україні 60 років не змінюється статистика зі смертності від гострого інфаркту міокарда.

«Ми знаємо, що треба робити, але не робимо. Ідея проста – швидко відкрити артерію. Крім того, що люди вмирають, ті, хто вижили, стають інвалідами. 18% пацієнтів отримують (інвалідність) після інфаркту аневризму лівого шлуночка. Це означає, що людина інвалід на утриманні держави. Якщо пацієнт надходить в перші дві години, ризик аневризми зменшується до 2%», - сказав Юрій Соколов.

Він наголосив, що якщо проект почне роботу вже через 2 роки буде відчутний результат.

«У нас не вмиратиме від гострого інфаркту стільки людей. Через 2 роки у нас буде результат такий самий, як і в Європі. Але це треба забезпечити. У нас немає системи індикації того, що зроблено чи не зроблено. Надання цієї допомоги має бути безплатним. Той, хто захворів на інфаркт, повинен отримати стент безплатно», - сказав Юрій Соколов.

Він наголосив, що українська кардіологія повинна рухатися в європейському напрямку.

«Ми ще не Європа, але рухаємося у правильному напрямку. Якщо ми йдемо в Європу, ми повинні все робити, як у Європі. Це повинно бути визначено в МОЗ раз і назавжди. В Європі країни об'єдналися навколо ініціативи «Stent for Life», тому що інфаркти забирають найбільше життів на землі. Це проблема номер один», - зазначив Юрій Соколов.

Партнер ініціативи «Stent for Life» у Європі, кантрі менеджер «Медтронік» Стефан Ліндер розповів, що проект сприяє значній економії коштів у сфері охорони здоров'я.

«Ми бачимо виклики системи охорони здоров'я у всьому світі. Населення планети старіє і фінансів потрібно ще більше. 14 країн Європи приєдналися до цієї ініціативи. Добре, що серед них тепер і Україна. Це платформа, яка об'єднує пацієнтів, лікарів і уряд», - сказав Ліндер.