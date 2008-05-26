Британські учені на порозі відкриття вакцини проти раку

Англійські учені за крок від розробки вакцини, покликаної боротися з раковими клітками. У теорії вакцина, що містить чужорідну молекулу ракової клітини, вводиться за допомогою антитіл в кров людини з метою її подальшого впровадження в деревовидні клітки імунної системи, які потім примушують решту клітин імунної системи боротися з раком. Як заявляють учені, подібний підхід в подальшому може застосовуватися для боротьби з ВІЛ і малярією.

Група учених з Лондонського дослідницького інституту, що спеціалізується на вивченні ракових захворювань, більше 30 років намагалася виявити антитіла в деревовидних клітках. Глава дослідження, доктор Каєтано Рейс-і-Соуса, повідомив, що врешті-решт його команді вдалося виявити унікальні антитіла, названі DNGR-1, які можуть використовуватися для введення вакцини прямо в деревовидні клітини.

"Вакцина, що містить разом з антитілами DNGR-1 зразок молекули раку, вводиться в деревовидні клітини, які в подальшому представлять цей зразок армії клітин імунної системи і дадуть сигнал до атаки", - пояснює доктор.

Метою групи, що спеціалізується на вивченні ракових захворювань, є розробка схеми лікування раку з мінімальними побічними ефектами.

Як повідомлялося, в США зараз випробовуються 750 нових препаратів, призначених для лікування онкологічних захворювань.

Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), рак є провідною причиною смерті у всьому світі, і від цього захворювання з 2005 по 2015 роки помре 84 мільйони людей.

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