Мобільні телефони спричинюють алергію?

Мешканці американського міста Санта-фе заявляють, що випромінювання джерел бездротового зв’язку викликає у них алергію.

Зокрема, один із заявників повідомив, що він страждає підвищеною чутливістю до електромагнітних полів певного типу, таким, наприклад, які утворюються довкола Wi-Fi-приладів і мобільних телефонів. За його словами, від цих приладів в нього починається і довгий час не минає біль у грудях.

Заявник стверджує, що використання Wi-Fi в громадських місцях є порушенням Закону про захист прав непрацездатних громадян США.

В даний час прокурор Санта-фе з’ясовує правомірність претензії алергіків.

Водночас, за словами представника міської адміністрації, Санта-фе про заборону на Wi-Fi не йдеться, оскільки місто має йти в ногу з часом.

Lenta.ru