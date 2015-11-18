У Квіташвілі з'явився ще один заступник
11:51, 18 листопада 2015Країна
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Романа Василишина призначено заступником Міністра охорони здоров’я України – керівником апарату.
Квіташвілі призначено ще одного заступника / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН У МОЗ, розпорядженням від 4 листопада 2015 року за № 1181-р Кабінет Міністрів України призначив Василишина Романа Йосифовича заступником Міністра охорони здоров’я України – керівником апарату.
Відповідний документ підписаний Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком та оприлюднений на Урядовому порталі.
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