У Квіташвілі з'явився ще один заступник

Романа Василишина призначено заступником Міністра охорони здоров’я України – керівником апарату.



Як повідомили УНІАН У МОЗ, розпорядженням від 4 листопада 2015 року за № 1181-р Кабінет Міністрів України призначив Василишина Романа Йосифовича заступником Міністра охорони здоров’я України – керівником апарату. Відповідний документ підписаний Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком та оприлюднений на Урядовому порталі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter