До Німеччини на лікування доставлено 5 українських військовослужбовців

Про це посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у Twitter.

"Група з 5 поранених українських військових доставлена до шпиталю Бундесверу в Кобленці на інтенсивне лікування", - повідомив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, з часу Революції гідності та початку російської агерсії в Україні, Німеччина приймає українців для надання лікування.