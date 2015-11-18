До Німеччини на лікування доставлено 5 українських військовослужбовців

12:49, 18 листопада 2015
Країна
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У Німеччину доставлено 5 українських військовослужбовців для інтенсивного лікування.

Тренинг по тактической медицине, Днепропетровск, Эвакуация раненого с поля боя, тактическая медицина, раненые / Фото: УНИАН

Про це посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у Twitter.

"Група з 5 поранених українських військових доставлена до шпиталю Бундесверу в Кобленці на інтенсивне лікування", - повідомив Мельник.

Як повідомляв УНІАН, з часу Революції гідності та початку російської агерсії в Україні, Німеччина приймає українців для надання лікування.

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