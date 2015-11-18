У російському "дієтичному" харчуванні для хворих дітей рівень свинцю завищено у 10 разів

Міністерство охорони здоров'я за поданням Служби безпеки України відмовилося від придбання продуктів спеціального дієтичного харчування російського виробництва.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за результатами ініційованої спецслужбою експертизи, проведеної професійною установою з контролю якості лікарських засобів, препарати дієтичного (лікувального) харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, «Тетрафен»/«Нутриген» і «Афенилак» російського виробництва не відповідають встановленим критеріям безпеки. В них встановлено підвищений рівень свинцю і кадмію більш як у 10 разів від граничного. Це призводило до численних побічних реакцій, а також до погіршення стану здоров'я хворих дітей.

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Органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України вирішують питання заборони до обігу в Україні небезпечних для здоров'я дітей, хворих на фенілкетонурію, препаратів дієтичного (лікувального) харчування російського виробництва.