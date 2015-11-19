70 фармкомпаній хотіли би закуповувати медпрепарати через Crown Agents - МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, у відомстві відбулося обговорення питань, пов'язаних з проведенням закупівель ліків через міжнародні організації.

Директор напряму закупівель Crown Agents Том Браун нагадав, що півтора тижні тому «перший крок було зроблено» - запросили усіх виробників, постачальників та дистриб’юторів висловити свій інтерес до участі у процесі закупівель.

Читайте такожБатьки заявляють про підробку документів МОЗ щодо закупівель ліків для дітей з аутизмом

«За тиждень свою зацікавленість висловили 70 українських та іноземних компаній. Ми сподіваємось розпочати тендери вже наступного тижня. Це буде справедливий, прозорий, однаковий для всіх учасників процес. Наше завдання – закупити ліки найкращої якості за оптимальною ціною», - зазначив Том Браун.

Лікарські засоби та медичні вироби, які закуповуватимуться агентством Crown Agents, не потребують прекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазначили в МОЗ.