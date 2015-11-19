В Україні щоп’ята дитина зазнавала сексуального насильства - Кулеба

«Результати опитування дітей свідчать, що кожна п’ята дитина в Україні зазнавала різних форм сексуального насильства. У понад 80% таких випадків злочинець є знайомою для дитини людиною, у 90% випадків, про насильство стосовно дитини ніхто не повідомляє в поліцію», - повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Така ситуація вимагає невідкладного реагування та застосування усіх можливих цивілізованих методів для протидії насильству над дітьми.

Учасники круглого столу - представники Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Верховного суду, громадських організацій, а також – адвокати та експерти у галузі інформаційної політики, однозначно погодились у необхідності внесення змін до діючого законодавства в напрямку посилення кримінальної відповідальності за скоєння сексуального насилля над дітьми.

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Уповноважений зазначив, що одним із можливих інструментів в боротьбі із проблемою сексуального насильства над дітьми є виконання Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, основною метою якої є - запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і боротьба із цими явищами, захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального насильства; сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним насильством стосовно дітей.

Кулеба також підкреслив, що, окрім законодавчих ініціатив, необхідно підвищувати рівень обізнаності населення про захист і права дітей, особливо серед осіб, які постійно контактують з дітьми (педагоги, медики, соціальні працівники, правоохоронці та ін.), а також - формувати відповідальне ставлення громадськості до проблеми насильства над дітьми шляхом ведення відповідної інформаційної політики, підкреслюється в повідомленні.