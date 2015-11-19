МОЗ планує закупити у регіони 80 мамографів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Олександра Павленко.

«На сьогоднішній момент оголошено торги і розпочато тендери. Відкривати конверти з пропозиціями ми будемо уже 30 листопада і тоді знатимемо, хто саме поставлятиме в Україну мамографи», - зазначила Павленко.

За її словами на виділені кошти МОЗ планує закупити близько 80 мамографів і розподілити їм між областями відповідно до потреби.

«В Україні і справді катастрофічно бракує радіологічного обладнання, наприклад, лінійних прискорювачів у нас 17, з яких реально працює 12. А потрібно – 200. Але це устаткування настільки дороге, що якщо ми закупимо хоча б один, це буде великий прогрес» - додала Павленко.