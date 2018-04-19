ЮНІСЕФ ще не отримав грошей від Кабміну на закупівлю вакцин

У цьому підрозділі ООН поки що не беруться прогнозувати, коли вакцини потраплять до України, пише BBCUkrainian.com.

У серпні міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявляв, що закупівлі ліків через міжнародні організації почнуться у вересні.

В українському МОЗі кажуть, що з трьох міжнародних організацій, які будуть закуповувати ліки для країни, гроші поки що перерахували лише Програмі розвитку ООН (ПРООН) – 627 млн грн.

Всього ж уряд виділив на закупівлю ліків близько 2,2 млрд гривень, розподіливши їх між трьома міжнародними організаціями: ПРООН, ЮНІСЕФ і Crown Agency.

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Останній з цих організацій обіцяють перерахувати 750 млн грн наступного тижня.

Crown Agency має купувати для України препарати проти дитячої і дорослої онкології.

За свої послуги організації отримують близько 5% комісії від суми угоди.

Раніше пацієнтські організації і громадські активісти критикувалиМОЗ за те, що закупівлі ліків для тяжкохворих і вакцин через міжнародні організації досі не почалися.

Закупівля медикаментів за такою схемою – одна з умов коаліційної угоди.

Вакцини

ЮНІСЕФ має закупити для України сім вакцин, серед яких БЦЖ, вакцини проти дифтерії, правця, поліомієліту і гепатиту В.

Усі ці вакцини відповідають вимогам ВООЗ, але декотрі з них досі не зареєстровані в Україні.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець сказав ВВС Україна, що уряд спростив процедуру реєстрації і сподівається, що якомога більше виробників скористаються нею.

А поки що, каже він, кількість зареєстрованих в Україні вакцин "достатньо обмежена".

Джованна Барберіс, яка очолює представництво ЮНІСЕФ в Україні, попередила, що після того, як організація отримає від уряду гроші, потрібно буде ще якийсь час на виробництво ліків і доставку їх до України.

Скільки часу це займе, стане відомо лише після того, як ЮНІСЕФ отримає гроші, додала пані Барберіс.

"Зазвичай країни роблять заявки на початку року, а потім протягом року отримують вакцини. У нашому випадку ми, мабуть, трохи запізно почали цю процедуру", - додала вона.

Ліки як меблі

Закон про закупівлю ліків через міжнародні організації ухвалили навесні, щоб зменшити корупцію в цій сфері і пришвидшити закупівлі.

Міжнародні організації запевняють, що купуватимуть ліки як в українських, так і міжнародних виробників, визначаючи їх за прозорими умовами і не роблячи нікому преференцій.

"Незалежно, про що мова – чи то ми купуємо комп’ютери, меблі чи ліки – будь-яка компанія з усіх куточків світу, включно з Україною, запрошена брати участь у такому тендері", - сказав Янтомас Хімстра, директор ПРООН в Україні.

У МОЗ визнають, що закупівля ліків триває повільно.

"Ми відчуваємо відповідальність за те, що відбувається в системі охорони здоров'я, і ми взяли на себе обов’язок зробити так, щоб наступного разу ця система працювала краще", - сказав пан Перегінець.