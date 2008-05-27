Україна - серед світових лідерів за кількістю абортів

В УНІАН за підтримки Благодійного Фонду "Розвиток України" було проведено круглий стіл на тему “Аборт - виправдане право на вбивство. Як зупинити масове винищення ненароджених українців?”.

Громадськість та медики стверджують, що Україна – серед п’ятірки світових лідерів за кількістю абортів.

Фахівці наголошують на тому, що явище стало масовим. Попри деяке поступове зменшення, з року в рік в Україні все одно фіксують 200-250 тисяч випадків штучного переривання вагітності – за офіційною статистикою. Неофіційно, громадські організації заявляють про 30 мільйонів абортів за роки Незалежності.

Лікарі також стурбовані випадками смерті внаслідок абортів, а також кажуть, що досі мало уваги приділяють питанню реабілітації жінок після переривання вагітності.

Директор інституту репродуктивної медицини Федір ДАХНО каже, що аборт ніколи не проходить безслідно.

`Це травма фізична, моральна, емоційна, гормональна, це травма соціальна і психологічна. Це величезне зло, це величезна біда. Але право на аборт мусить залишитися` - вважає лікар.

В Україні є громадські організації, які пропонують повністю заборонити аборт на законодавчому рівні. Більш помірковані ж радять обмежити доступ до цієї послуги та заборонити її на пізніх стадіях вагітності.