Україна – лідер серед 40 країн із дитячого алкоголізму

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров`я недавно опитали 200 тисяч учнів 5-10 класів щодо вживання алкоголю і зробили дуже невтішний висновок.

Україна у списку з чотирьох десятків країн зайняла... перше місце і з величезним відривом випереджає Ізраїль, який потрапив на другу позицію цього ганебного рейтингу. Тобто у нас регулярно “заглядають у чарку” 40 відсотків дітей, в Ізраїлі - 28. Росія, де пиятство вважається частиною національної традиції, до речі, зайняла аж 15 місце.

На думку доктора медичних наук, головного співробітника харківського Інституту неврології, психіатрії і наркології Анатолія Артемчука, схильність до різних форм згубної залежності в дитині може сформуватися ще у момент її зачаття і народження. Тобто той факт, що сьогодні в Україні 90-98 % пологів проходять із тими або іншими патологіями, безпосередньо впливає на зростання кількості небайдужої до чарки молоді.

Проблемні пологи стають причиною того, що діти приходять у цей світ з очевидними ознаками органічного ураження мозку, і їх подальша доля нагадує процес розгортання в часі складної мозкової дисфункції.

Недавно в Харкові фахівці провели дослідження психологічного стану підлітків і молоді зі складною, девіантною поведінкою і виявили, що, по-перше, вони не звикли використовувати потенціал власних мозкових клітин на повну потужність через недостатність відповідної енергії.

По-друге, для формування і росту їм не вистачає природних гормонів, тому хлопцю дуже складно перетворитися на чоловіка.

І, по-третє, «складні» діти підростають без особового стрижня. Тобто не можуть відрізнити добро від зла, не вміють сформувати життєву мету, знайти опору. У них практично нічого не виходить. І оскільки нашим суспільством приймаються виключно успішні люди, чарка нерідко стає чимось на зразок рятівної емоційної соломинки. Від неї дитина переходить на травичку, а з травички - на віртуальні ігри, що, у свою чергу, викликає складну комп`ютерну залежність.

За даними харківського медичного психолога Євгенії Волинкіної, кожен третій учень початкової(!) школи в місті хоча б раз вживав спиртне. Сім відсотків дітей, які потрапляють до лікарень з діагнозом «отруєння», підірвали здоров`я саме міцними напоями.

Заробити таку болячку в такому віці неважко - для новачка можуть стати смертельними всього лише чотири ложки випитого алкоголю. З цієї причини в державах, які піклуються про дітей, а не про додаткові фінансові бонуси горілчаних баронів, спиртне продається лише громадянам, яким виповнився 21 рік. У нас же діти через байдужість суспільства до цієї проблеми активно заглядати в чарку починають із 12-14 років.

Сьогодні на обліку в наркологічних клініках області знаходяться трохи більше 2-х тисяч залежних від спиртного молодих людей. До того ж Харківщина - не найпроблемніший у цьому сенсі регіон. Середній показник по країні - 7,6 юних алкоголіків на 100 тисяч населення, в Харкові - 4,1.

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