Фруктові соки не шкодять дитячому здоров`ю

Вживання фруктових соків не пов`язане з надмірною вагою серед дітей, заявляють фахівці Державного університету штату Луїзіана і Медичного коледжу Baylor.

Експерти проаналізували 21 дослідження асоціації між споживанням 100-відсоткового фруктового соку і ризиком ожиріння і не знайшли жодних явних свідчень, що соки шкодять дитячому здоров`ю.

Американські дієтологи вважають, що соки зі вмістом фруктів поживні і мають необхідні для розвитку вітамінами. На їх думку, такі напої є чудовим джерелом корисних речовин і можуть заохотити дітей до вибору здорових продуктів, особливо натуральних фруктів і овочів.

MIGnews.com.ua