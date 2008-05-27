Вакцина від кору виявилась неправильного кольору?

Привезена з Індії двокомпонентна вакцина КК, яку кололи дітям у Донецькій області і після щеплення якою помер школяр, була кольору, що не відповідав вимогам в інструкції.

Згідно опису виробника Serum Institute of India Ltd, медикамент має бути рожево-ліловий, проте під час вакцинації школярів у Краматорську, він став прозоро-жовтим. Про це повідомив "Сегодня" головний лікар СЕС Краматорська Василь Гончаренко. "Що це означає, ми поки що не знаємо. Немає результатів експертизи, чи міг колір говорити про непридатність вакцини", - сказав Василь Іванович.

"Перед вакцинацією нам проводили спецінструктаж і пояснили, що вакцина ZA 26-X повинна бути рожевого кольору. Ту, яку вколювала я, дійсно виявилася позоро-жовтою. Я це помітила, проте належної уваги не приділила — хіба мало як описують колір люди. Адже скільки людей — стільки і думок", — сказала завпедіатричою дільницею лікарні Краматорська Наталія Климова, що робила щеплення госпіталізованим школярам і 17-річному Антону Тищенку, який помер.

У той же час ЮНІСЕФ стверджує, що з вакциною все гаразд. "Після розведення, вакцина повинна бути прозорою, однорідною, тобто не містити осаду. Проте, залежно від освітлення, вона може набувати відтінків не тільки блідо-рожевого, але і блідо-жовтого", - повідомив фахівець зі зв`язків із громадськістю в ЮНІСЕФ, Ганна Суходольска. Хто має рацію — з`ясують експерти.

Тим часом госпіталізованих українців, які перебувають у стаціонарі, почали виписувати з лікарень Краматорська і Донецька. На вчорашній день у клініках було 43 людини.

МОЗ України на 15 днів відсторонило головного санлікаря України Миколу Проданчука і його помічника Людмилу Мухарську від роботи. Мотивація — об`єктивне проведення службового розслідування ситуації зі щепленнями проти кору і краснухи ("ка-ка").

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