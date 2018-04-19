Ознаки "травми війни" у дитини

Опитувальник допоможе батькам визначити, як сильно військові події вплинули на їх дітей і яка допомога їм потрібна.

Словом «травма» («психічна травма») позначають стан психіки людини, яка відчула на собі дуже сильний шок, коли її власному життю або життю ближніх загрожувала реальна небезпека. В умовах цієї війни подібні ситуації траплялися з багатьма людьми, в тому числі і з дітьми. На жаль, багато дітей бачили обстріли, загиблих, людей, які пережили насильство, втрату близьких тощо.

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«Травма війни» у сучасних дітей, як показує практика, може проявлятися по-різному. В одних випадках дитина виявляє явні ознаки внутрішнього страждання, її переживання помітні і проявляються в поведінці. В інших – дитина зовні не виявляє видимого занепокоєння і не говорить про переживання, вловлюючи, наприклад, «небажаність» розмов про пережите в його родині, «забороненість» цієї теми або її болючість для близьких.

Зазначимо, що справжню діагностику ознак психічної травми у дитини може зробити тільки фахівець (клінічний психолог, психотерапевт). Для цього важливий контакт з дитиною, спостереження за ним під час бесіди. Але запропонований тест допоможе вам попередньо зорієнтуватися і оцінити ступінь виправданості ваших занепокоєнь з приводу його стану. Також звертаємо вашу увагу, що даний опитувальник можна використовувати, оцінюючи стан і поведінку дітей старше 6 років і підлітків.

Пройти тест можна тут.