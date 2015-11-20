В Україні проживає 42 млн 800 тисяч людей - Держстат

Показник народжуваності, за оцінками Держстату, в січні-вересні поточного року становив 311 775 дітей. За підсумками перших трьох кварталів 2014 року цей показник становив 355 120 дітей. Негативний приріст населення за 9 місяців поточного року становив 136 234 осіб. Аналогічний показник минулого року був нижчий – 118 079 осіб.

Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, зазначено в повідомленні Держстату.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України було істотно скориговано і зменшено до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався щомісяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Варто зазначити, що Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити цю процедуру не рідше одного разу на десять років.