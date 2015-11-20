В Україні проживає 42 млн 800 тисяч людей - Держстат
Чисельність населення України станом на 1 жовтня поточного року становила 42 млн 801 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 128 тис. осіб менше, ніж на аналогічну дату 2014 року.
Показник народжуваності, за оцінками Держстату, в січні-вересні поточного року становив 311 775 дітей. За підсумками перших трьох кварталів 2014 року цей показник становив 355 120 дітей. Негативний приріст населення за 9 місяців поточного року становив 136 234 осіб. Аналогічний показник минулого року був нижчий – 118 079 осіб.
Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, зазначено в повідомленні Держстату.
Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України було істотно скориговано і зменшено до 43 млн до 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався щомісяця.
Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Варто зазначити, що Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити цю процедуру не рідше одного разу на десять років.