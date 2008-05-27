Учені виявили білок, який блокує розмноження ВІЛ

Американські біологи виявили білок, який не дає новим частинкам вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) вийти із зараженої клітини, блокуючи у такий спосіб розмноження вірусу.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, вважають, що їх відкриття допоможе створити нові способи боротьби з ВІЛ.

Вірус імунодефіциту людини, що викликає СНІД, як і інші віруси, є внутріклітинним паразитом і не може розмножуватися без участі живих клітин. Віруси різними способами "обманюють" системи клітини, примушуючи їх виробляти вірусні білки замість власних.

Заражена клітина працює як своєрідна фабрика з виробництва вірусних частинок - віріонів, які на кінцевій стадії розвитку повинні вийти назовні через мембрану зараженої клітини.

Вченим раніше було відомо, що більшість людських клітин містять чинник, регулюючий вихід вірусних частинок, але і досі цей чинник не був ідентифікований.

Біологи з медичних шкіл Університету Еморі (штат Джорджія), Університету Вандербілта і клініки Майо встановили, що частинки ВІЛ "замикає" у клітинах білок CAML (calcium-modulating cyclophilin ligand).

Цей білок працює на останній стадії життєвого циклу вірусу, утримуючи віріони у мембрані клітини. Проте ВІЛ виробив і засіб оборони проти CAML - вірусний білок Vpu. Якщо Vpu відсутній, частинки вірусу не можуть відокремитися від мембрани.

Коли дослідники у лабораторії "видалили" з людських клітин білок CAML, вони виявили, що Vpu більше не потрібний для виходу частинок вірусу з клітини. Коли вчені ввели CAML у клітини, які в звичайних умовах не перешкоджають виходу частинок ВІЛ, віріони залишилися на поверхні клітини.

"Це дослідження дуже важливе, оскільки показує, що CAML - це природжений механізм оборони від ВІЛ", - зазначає один з авторів, професор Пол Спірмен з Університету Еморі.

Його слова цитуються в повідомленні університету.

"Ми продовжимо досліджувати механізм, який використовує білок Vpu для протидії CAML, і уточнювати, як саме CAML утримує частинки вірусу на клітинній мембрані. Ми сподіваємося, що це дасть нам нові способи лікування", - говорить він.

Корреспондент.net