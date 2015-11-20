Мальтійський Орден передав інвалідні візки для поранених бійців АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що в рамках офіційного візиту президента України до Ватикану дружина глави держави Марина Порошенко взяла участь у церемонії представлення Папі Римському Франциску, відвідала резиденцію Мальтійського Ордену та орденську лікарню Святого Іоанна Хрестителя.

Дружина президента наголосила, що Мальтійський Орден має репутацію потужного посередника з врегулювання міжнародних конфліктів та дієвого помічника у кризових ситуаціях. «Допомога і добро не мають кордонів, національності чи віросповідання. Це стан душі і серця, коли люди не можуть залишатися осторонь, у них одна мета – допомога ближньому», - зазначила вона.

Від імені всього українського народу дружина президента подякувала представникам Мальтійського Ордену за небайдужість, розуміння і простягнуту руку допомоги як під час Революції гідності, так і в умовах війни на території України.

Особливо Марина Порошенко наголосила, що сьогодні мирне життя - це актуальне питання не лише для України, а й для всієї Європи: «Терористичні акти чорної п’ятниці у Парижі стали болючим нагадуванням всьому світу про цінність миру, рішучу боротьбу з тероризмом і необхідність об’єднуватися заради майбутнього. Я вірю, що єдність множить сили, які ми маємо направляти на добрі справи».

Дружина президента та посол Мальтійського Ордену в Україні домовилися про участь Марини Порошенко у конференції, що відбудеться навесні 2016 року в Києві, під час якої будуть презентовані усі напрямки, проекти та програми діяльності Мальтійського Ордену в Україні та світі.