Мальтійський Орден передав інвалідні візки для поранених бійців АТО
Керівництво Мальтійського Ордену Святого Іоанна Хрестителя на знак налагодження діалогу та співпраці з офісом дружини президента України Марини Порошенко передало інвалідні візки для українських військових, які постраждали під час бойових дій на сході України.
Керівництво Мальтійського Ордену передало інвалідні візки для поранених бійців АТО / Фото: УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Зазначається, що в рамках офіційного візиту президента України до Ватикану дружина глави держави Марина Порошенко взяла участь у церемонії представлення Папі Римському Франциску, відвідала резиденцію Мальтійського Ордену та орденську лікарню Святого Іоанна Хрестителя.
Дружина президента наголосила, що Мальтійський Орден має репутацію потужного посередника з врегулювання міжнародних конфліктів та дієвого помічника у кризових ситуаціях. «Допомога і добро не мають кордонів, національності чи віросповідання. Це стан душі і серця, коли люди не можуть залишатися осторонь, у них одна мета – допомога ближньому», - зазначила вона.
Від імені всього українського народу дружина президента подякувала представникам Мальтійського Ордену за небайдужість, розуміння і простягнуту руку допомоги як під час Революції гідності, так і в умовах війни на території України.
Особливо Марина Порошенко наголосила, що сьогодні мирне життя - це актуальне питання не лише для України, а й для всієї Європи: «Терористичні акти чорної п’ятниці у Парижі стали болючим нагадуванням всьому світу про цінність миру, рішучу боротьбу з тероризмом і необхідність об’єднуватися заради майбутнього. Я вірю, що єдність множить сили, які ми маємо направляти на добрі справи».
Дружина президента та посол Мальтійського Ордену в Україні домовилися про участь Марини Порошенко у конференції, що відбудеться навесні 2016 року в Києві, під час якої будуть презентовані усі напрямки, проекти та програми діяльності Мальтійського Ордену в Україні та світі.