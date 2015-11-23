Електронні сигарети можуть скоротити смертність через паління - українські експерти

Незважаючи на прогрес антитютюнового законодавства, заборони куріння в громадських місцях, в Україні куріння залишається причиною кожної четвертої смерті від серцево-судинних захворювань. Частково вирішити проблему може запозичення закордонного досвіду по заміщенню куріння електронними сигаретами. До такого висновку прийшли учасники круглого столу "Дихай вільно: захворювання легень та тютюнопаління", який відбувся в Міжнародному центрі перспективних досліджень, йдеться в повідомленні організаторів заходу.

"Експерти зробили висновок, що в нашій країні спостерігається превалювання пов'язаних з курінням хвороб як причин смерті, що посідають провідну роль цієї патології у формуванні реальних і потенційних втрат внаслідок смертності. Через критичність ситуації в Україні, експерти узгодили необхідність вивчення успішного досвіду європейських країн у боротьбі з курінням. Оскільки проблема полягає у шкідливому впливі продуктів горіння тютюну на людський організм, найбільш практичним підходом для скорочення куріння і, відповідно, захворюваності, є витіснення традиційних сигарет нікотиновими замінниками, чия менша шкода доведена", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, в 2013 році за рахунок смертності від усіх хвороб органів дихання до досягнення 65 років було втрачено 117 075 людино-років. Якщо взяти до уваги, що пересічний українець в середньому має трудовий стаж 30 років, ці втрати можна порівняти з тим, що за рік товариство не отримало трудовий внесок (від початку до кінця трудової діяльності) близько 3 тисяч громадян, що порівнянно з довічним продуктивним внеском жителів невеликого населеного пункту.

Значна частина смертельних випадків в результаті серцево-судинних хвороб, раку легенів і смертей внаслідок зовнішніх причин також викликані курінням. Чверть всіх серцево-судинних смертей обумовлені цією шкідливою звичкою. Крім того, хронічна обструктивна хвороба легень входить в десятку найважливіших причин смерті не тільки за кількістю смертей, але і за обсягом недожитих років потенційного терміну життя.

При цьому, учасники круглого столу звернули увагу, що в серпні 2015 року у Великобританії були опубліковані результати дослідження, проведеного вченими з Королівського коледжу і Університету королеви Марії для урядового агентства з охорони здоров'я Public Health England (PHE). Англійці прийшли до висновку, що електронні сигарети є на 95% менш шкідливими, ніж куріння; однак майже половина населення (44,8%) не усвідомлює цього.

Майже всі з 2,6 млн дорослих британців, які повідомили про використання електронної сигарети, є поточними або колишніми курцями, більшість з яких використовують пристрої як допомогу в припиненні куріння, або для запобігання повернення до сигарет. Серед користувачів електронних цигарок виявлено менше половини відсотка тих, хто не був курцем до використання електронних сигарет, тому гіпотеза, що електронні сигарети призводять до куріння, не знаходить підтвердження.

Українські експерти погодилися, що електронні сигарети та інші подібні винаходи можуть стати своєрідним вирішенням пов'язаних з курінням проблем громадського здоров'я, тому вони потребують особливої уваги та подальших досліджень.

Участь у круглому столі "Дихай вільно: захворювання легень та тютюнопаління" взяли Микола Поліщук, екс-міністр охорони здоров'я, д. м. н., професор, Наталія Рингач - д. н. держ.упр., г.н.с., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, Ячник Анатолій - професор НДІ фтизіатрії і пульмонології НАМН України, Галина Бекетова - професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових хвороб НМАПО ім.П.Л.Шупика, Анатолій Макаров - професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім.П.Л.Шупика та Віктор Лозінський - к.м.н., лікар-санолог Київського міського центру здоров'я.