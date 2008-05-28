Компанія Max-Well USA проводить у Вашингтоні І-й міжнародний симпозіум, присвячений фармвиробництву та наданню медичних послуг у країнах СНД

28 травня у Вашингтоні відкрився І міжнародний науковий форум «ХXI століття: фармацевтичне виробництво, наукові дослідження у сфері охорони здоров`я й надання медичних послуг у країнах СНД на сучасному етапі», який проводить Компанія Max-Well USA, LLC .

Про це повідомляє з Вашингтона кореспондент УНІАН.

Робота симпозіуму буде організована у двох напрямках - наукові дослідження в галузі охорони здоров`я й надання медичних послуг, а також питання бізнесу у сфері медицини й фармакології.

У роботі симпозіуму візьмуть участь вчені США, України, інших країн, які працюють у галузі онкології, кардіології та імунології. Вони представлятимуть найновіші світові наукові дослідження та розробки у діагностиці й лікуванні тяжких захворювань.

Учасники заходу розглянуть, зокрема, й проблеми фармацевтичного виробництва, питання бізнесу у сфері охорони здоров`я в країнах СНД, глобальні ресурси і постачання фармацевтичних компонентів та устаткування, перспективи фармвиробництва в країнах СНД і США, право підприємницької діяльності в країнах СНД і США. На форумі активно обговорять питання щодо перспективи розвитку українського фармацевтичного ринку.

ДОВІДКА УНІАН. Компанія Max-Well USA, LLC реалізує в Україні найбільший американський проект у сфері високих технологій в Україні - Науково-виробничий онкологічний та кардіологічний центр " Макс-Велл". Це - перший в Україні й найбільший на пострадянському просторі комплекс, що об’єднує клініку для діагностики й лікування різних захворювань та фармацевтичне виробництво, збудований за світовими стандартами. Воно повністю відповідає стандарту GMP (good manufactured practice - належна виробнича практика).

“Виробничі потужності заводу, що не має аналогів в Україні, можуть виробляти більш як 200 млн. капсул на рік, близько 150 млн. таблеток, 60 млн. флаконів, 30 млн. презаповнених шприців, 30 млн. супозиторіїв. Саме тут виготовляються препарати для лікування онкологічних, кардіологічних і важких вірусних захворювань," - відзначив генеральний директор Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру "Макс-велл" Володимир БУГАЙЧУК.

За його словами, пріоритетом для "Макс-велл" є виробництво імунобіологічних препаратів - генериків. Тобто препарати, які за рецептурою і технологіями є аналогами ефективних лікарських засобів, що їх виготовляють відомі світові фармакологічні виробники, стануть доступними для українців.

Крім того, в НВОКЦ "Макс-велл" створено Центр фармацевтичних розробок, де створюватимуться оригінальні лікарські препарати. Виробничий комплекс, що анонсується, - найбільше на території пострадянського простору виробництво імунобіологічних препаратів. У НВОКЦ "Макс-велл" працюють близько 450 чоловік. Тільки виробничі площі підприємства на вимоги GMP становлять 12 тис. кв.м.

На даний момент вартість проекту оцінюється в 90 млн. дол., проте в найближчому майбутньому ця сума зросте до 130 млн.

Компанія Max-Well Biocorporation, LLC (США) — міжнародна медико-фармацевтична корпорація, діяльність якої спрямована на збільшення тривалості й поліпшення якості життя людей в Україні й інших країнах пострадянського простору. Компанія займається розробкою, виробництвом і впровадженням у клінічну практику складних високоякісних і доступних біофармацевтичних і хіміко-фармацевтичних генериків і новітніх методів діагностики та лікування онкологічних, кардіологічних, хронічних інфекційних й аутоімунних захворювань.

Засновник і генеральний директор Max-Well — відомий американський учений, доктор медицини, доктор біотехнології, професор Кеннет Алібек.