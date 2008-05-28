Сільські медичні заклади Чернігівщини не використовують новітнє обладнання

У сільських закладах охорони здоров’я Чернігівщини не використовується новітнє медичне обладнання вартістю понад 900 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Контрольно-ревізійного управління в Чернігівській області.

Цей факт встановили спеціалісти КРУ в ході ревізії використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів.

За словами першого заступника начальника КРУ в Чернігівській області Сергія НІКІТЧЕНКА, перевіркою фактичного використання отриманого обладнання встановлено, що на 1 січня 2008 року сільськими закладами охорони здоров’я області не використовується медичне обладнання на загальну суму 903 тис. грн.

Зокрема, йдеться про багатофункціональні фізіотерапевтичні апарати «Рефтон-01», апарати УВЧ, апарати ультразвукової терапії, інгалятори, бактерицидні опромінювачі, повітряні стерилізатори, електрокардіографи «КАРД-100» та системи контролю рівня глюкози у крові.

За висновками ревізорів, основними причинами невикористання медичного обладнання є брак фахівців і невідповідність приміщень сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів нормам експлуатації отриманого медичного обладнання (відсутність окремого приміщення для лабораторій, застаріла електропроводка і, відповідно, перебої з електропостачанням).

Крім того, експлуатація медичного обладнання потребує додаткових витратних матеріалів та витрат на комунальні послуги (електро- та водопостачання), коштів на які в сільських і селищних радах немає.

До того ж зустрічні звірки, проведені ревізорами, показали, що 8 ФАПів, які отримали медобладнання на суму 248 тис. грн., знаходяться на відстані менш ніж 10 км від станцій швидкої медичної допомоги (Центральних районних лікарень), і жителі довколишніх сіл зазвичай отримують медичну допомогу і фізіо-терапевтичне лікування в цих лікарнях.

Водночас С.НІКІТЧЕНКО зауважив, що вищезазначене обладнання за законом неможливо передати районним медичним установам.

На території Чернігівської області працює 94 сільських лікарських амбулаторій та 722 фельдшерсько-акушерських пункти.