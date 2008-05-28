Ліки від недоумства підсилюють розумові здібності здорових людей

Учені Кембріджського університету виступили із заявою про те, що препарати, створені для лікування хвороби Альцгеймера, здатні зробити здорових людей розумнішими.

У найближчі декілька десятиліть у світі з`являться нові препарати, що активізують роботу мозку. Подібні препарати, відомі як підсилювачі пізнавальних здібностей, впливають на діяльність нервової системи, яка у свою чергу впливає на розумову діяльність.

Фахівці з Кембріджа заявили про те, що деякі препарати, призначені для лікування хвороби Альцгеймера, насправді підвищують здібності людей до навчання. Наприклад, завдяки лікам “Провіджил” людина може значно поліпшити свою оперативну (короткострокову) пам`ять. До того ж, перевага подібних препаратів у порівнянні з іншими стимуляторами полягає в тому, що до них не звикають.

За словами учених, процес стимулювання пізнавальних здібностей мозку може проходити по-різному, оскільки мережі нейронів мозку можна представити як мережі електричних проводів, які можуть або вмикатися, або вимикатися так званими нейромедіаторами.

Учені кажуть, що якщо в процесі дослідження новітніх препаратів вони не виявлять істотних побічних ефектів, то незабаром ліки такого роду з`являться у відкритому доступі і зроблять революцію в медицині.

Корреспондент.net