У Львові мінятимуть цигарки на цукерки

До Всесвітнього дня без тютюну (31 травня) у Львові відбудеться акція, під час якої учні ПТУ обмінюватимуть усім бажаючим цигарки на цукерки.

Про це "Новинареві" повідомили у прес-центрі Львівської міської ради. Разом із представниками учнівського самоврядування професійно-технічних училищ цигарки обмінюватимуть також студенти Інституту громадського лідерства.

Перехожим пропонуватимуть цукерки замість сигарет біля університету ім. І. Франка, на проспекті Свободи, на площі Ринок та біля Львівської політехніки. Закінчиться акція о 13.00 год. на площі Ринок спалюванням зібраних тютюнових виробів.