У Луцьку народився хлопчик з пухлиною гігантських розмірів
11:01, 28 травня 2008Країна
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Шанси на виживання є, вважають лікарі
За першу добу життя немовляти пухлина значно збільшилась, тож лікарі не були впевнені, чи маля виживе. Однак вирішили – шанси на виживання у маленького Дем`янчика є.
Та немовляті можуть допомогти лише зарубіжні фахівці. В Україні немає належної апаратури, щоб обстежити малюка.
На операцію й обстеження Дем’янчика необхідно близько 33 тис. євро.
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