У Луцьку народився хлопчик з пухлиною гігантських розмірів

За першу добу життя немовляти пухлина значно збільшилась, тож лікарі не були впевнені, чи маля виживе. Однак вирішили – шанси на виживання у маленького Дем`янчика є.

Та немовляті можуть допомогти лише зарубіжні фахівці. В Україні немає належної апаратури, щоб обстежити малюка.

На операцію й обстеження Дем’янчика необхідно близько 33 тис. євро.

ICTV