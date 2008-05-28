Тютюн – найбільший у світі вбивця
11:11, 28 травня 2008Країна
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Від тютюнової отрути страждає все більше людей
Викурювання 20 сигарет впливає на людський організм так само, як 200 рентгенівських знімків, повідомляє ICTV.
Від тютюнової отрути страждає все більше людей, які не курять. Адже дим їх переслідує усюди: надворі, у під’їздах, в офісах. Якщо ви провели годину у накуреній кімнаті, вважайте, що самі викурили чотири сигарети.Нікотин впливає на ті ж мозкові центри, що й кокаїн та морфін.
За кількістю курців Україна випередила Європу – торік ми посіли перше місце.
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