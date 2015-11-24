З Тернополя в зону АТО волонтери відправили джип, переобладнаний для перевезення поранених

З Тернополя в зону АТО волонтери відправили джип, переобладнаний для вивезення поранених і доставки медикаментів.

Як повідомили УНІАН у Логістичному центрі допомоги бійцям АТО, автомобіль «Hyundai Galloper» відправили в Красноармійськ для 66-го мобільного госпіталю.

«Після збільшення частоти обстрілів по українських позиціях значно зросла кількість поранених бійців. До нас звернувся 66-й мобільний госпіталь зі Львова з проханням доставити «крила ангелів» – так в АТО називають швидкі медичні допомоги. Першу медичну допомогу хлопці отримують на передовій, а далі «крила ангелів» доставляють поранених у військовий польовий госпіталь, або як їх тепер називають мобільний госпіталь», – розповіли волонтери.

Для допомоги бійцям АТО вони також передали понад 1 тис. одиниць медичних засобів: антибіотики, сечозбірники, катетери, медичні рукавички, маски тощо.

Також для анестезіолога госпіталю передані засоби особистої гігієни, продукти харчування та одяг.