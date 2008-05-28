У Вінниці зберуться українські алергологи

Сьогодні, 28 травня, у Вінниці починає свою роботу п`ята науково-практична конференція алергологів України. Темою форуму стануть проблеми раннього виявлення і лікування цього захворювання.

"Від алергії в Україні страждає, за неофіційними даними, близько десяти мільйонів людей, - зазначає організатор конференції головний алерголог Міністерства охорони здоров`я України Борис Пухлик. – На лікування цього захворювання витрачається декілька мільярдів гривень на рік".

Особливо складна ситуація, зазначає Борис Пухлик, у сільській місцевості, де населення практично позбавлене кваліфікованої допомоги фахівців. Хоча частіше хворіють на алергію жителі міст. Причина - поганий стан екології.

На питання, чому місцем проведення конференції стала саме Вінниця, головний алерголог МОЗ України відповів: "Тому що Вінниця – Мекка української алергології".

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