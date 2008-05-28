В Україні створено Український медичний союз

Група медичних працівників прийняла рішення створити всеукраїнську громадську організацію «Український медичний союз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного науково-дослідного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова Юрій ПОЛЯЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

Він зазначив, що нещодавно відбувся установчий з’їзд цієї організації та обрано президію в кількості 15 осіб. За його словами, діяльність організації буде поширюватися на всю територію України.

Він наголосив, що основною метою організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших інтересів медичних та фармацевтичних працівників.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що організація сприятиме підвищенню ефективності та якості медичної допомоги на всіх рівнях практичної медицини.

«Наша організація зробить все, щоб підняти престиж роботи лікарів», - сказав він. За його словами, організація вже найближчим часом планує винести на громадське обговорення законопроект про соціальний захист медичних працівників.

В свою чергу перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Володимир ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що на сьогоднішній день відчувається гострий дефіцит лікарів в Україні. «Якщо справи підуть так і далі, то через 3-5 років в цій сфері працювати буде нікому», - сказав він.