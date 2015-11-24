ВР вирішила 16 грудня провести парламентські слухання про реформу охорони здоров'я

13:33, 24 листопада 2015
Країна
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За дане рішення проголосували 255 з 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом предусмотрено провести слушания 25 ноября, но при анонсировании проекта постановления указана дата 16 декабря / Фото: УНИАН

Верховна Рада України прийняла постанову “Про проведення парламентських слухань на тему: “Про реформу охорони здоров'я в Україні (№ 3176).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 з 337 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом передбачено провести слухання 25 листопада, але при анонсуванні проекту постанови вказана дата 16 грудня.

Депутати не обговорювали це питання, а відразу голосували за постанову.

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