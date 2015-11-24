У зоні АТО надають медичну допомогу 55 київських медиків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Тетяну Донченко.

За її словами, також там перебувають й інші співробітники муніципальних медичних закладів столиці - водії, електрики.

«Частина з працівників наших медичних закладів мобілізовані, інших (добровольців) відкомандировано на схід країни. У будь-якому випадку ми, їхні колеги, з нетерпінням чекаємо на встановлення миру в Україні та на повернення наших героїв. І сподіваємося, що вони продовжать і надалі працювати на своїх робочих місцях на благо киян», – наголосила вона.

Також у профільному Департаменті повідомили, що всього з березня 2014 року в зоні АТО працювало 135 співробітників київських медичних закладів. У десяти добровольців вже закінчився термін відрядження, а в сорока – термін мобілізації. Одного було демобілізовано у зв’язку з пораненням.