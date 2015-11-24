Діти-сироти на Донбасі потребують системної допомоги психологів

Всього тут 368 вихованців. Фахівці допомагали дітям впоратися з травмою війни, адаптуватися до нових умов і знайти спільну мову.

Ці діти більш вразливі до того, що відбувається навколо, оскільки мають подвійну психологічну травму: спочатку вони втратили сім'ї, а потім стали свідками війни. «У багатьох дітей цілий «букет» проблем: травма втрати, низька самооцінка та висока агресивність, невміння спілкуватися між собою і з дорослими. У дітей молодшого віку – гіперактивність», – розповідає психолог Штабу Тетяна Носач.

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Дитячі будинки та інтернати були евакуйовані з різних міст області, і дітям довелося заново адаптуватися до нових умов. Вони з настороженістю сприймають нових людей. З недовірою зустріли і психологів.

«Спочатку відчувалася настороженість. Але в процесі роботи ми побачили, що ставлення дітей змінюється на краще, з'явився інтерес до занять. Діти стали менш тривожними і ворожими. Хтось із хлопців навіть сказав: «Виявляється, психологи не відправляють в психушку...». Деякі діти приходили на заняття повторно, запитували, коли психологи приїдуть ще», – говорить Носач.

Для роботи в «Смарагдовому місті» фахівці Штабу розробили програму з 5-и занять, спрямованих на підвищення самооцінки, вміння ставити цілі, спілкуватися і долати стрес. Психологи впевнені, що для ефективної адаптації сиріт в суспільстві, і особливо тих, хто пережив війну, необхідна системна підтримка психологів.

«Їм потрібна постійна кваліфікована психологічна допомога, індивідуальна та групова. Для підлітків також дуже важлива профорієнтаційна робота. Їм необхідно допомогти визначитися з вибором подальшого шляху», – впевнена Тетяна Носач.

Психологічна допомога всім дітям, постраждалим через бойові дії на Донбасі, – одне з основних напрямків роботи Штабу Ріната Ахметова. За 1,5 року допомогу психологів отримали понад 36 тисяч дітей.