Чи справді вакцинація стала причиною смерті та хвороб дітей?

Експерти, опитані Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна, розходяться у поглядах стосовно того, кому вигідний скандал навколо вакцинації проти кору і краснухи, і чи є він політичним.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, міністр у справах сім’ї, молоді і спорту, представник НУ-НС Юрій ПАВЛЕНКО вважає, що надати висновки щодо ситуації навколо вакцинації повинні і міжвідомча комісія, і правоохоронні органи.

За його словами, "необхідно з’ясувати, чи відповідає дійсності інформація з цього приводу, яка була розповсюджена, чи справді вакцинанція стала причиною смерті та хвороб дітей, чи були дотримані всі законодавчі моменти при закупівлі цієї вакцини".

Безумовно, заявив Ю.ПАВЛЕНКО, "ця ситуація підняла певну проблему, і держава має досить жорстко відреагувати, з тим, щоб у майбутньому цього не було. Те, що вакцинація потрібна – це факт. Кому вигідний цей скандал, я не можу сказати, але однозначно, фармацевтична галузь – одна з тих, які дають величесзні прибутки. Дуже хотілося б, щоби від війн фармацевтів не страждали діти».

На переконання лідера партії «Нова сила», лікаря за фахом Юрія ЗБІТНЄВА, «скандал набуде ще більшого розголосу, адже через десять днів після загибелі хлопчика Президент України подав до парламенту проект Закону «Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року», який передбачає розробку державної програми «Здорова дитина» відповідно до Європейської стратегії ВООЗ "Здоров’я і розвиток дітей і підлітків". Останній документ власне і передбачає обов’язкову вакцинацію".

Як заявив Ю.ЗБІТНЄВ, якщо цей закон буде ухвалений, то рішення міжвідомчої комісії щодо того, чи потрібна обов’язкова вакцинація, не відіграє жодної ролі.

За його словами, "дуже схоже на те, що і уряд, і Президент лобіюють інтереси транснаціональних фармацевтичних корпорацій, адже відмова України від вакцинації вдарила б по фінансових показниках цих компаній. Це величезний бізнес світових масштабів, але, як не цинічно це звучить, водночас це і бізнес на українських дітях".

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань охорони здоров’я В’ячеслав ПЄРЄДЄРІЙ (БЮТ) вважає, що обов’язкова вакцинація потрібна, але вона має бути відповідної якості і враховувати стан імунізації населення. "А коли медична галузь перетворилася на нечесний бізнес – це жахливо і несе небезпеку для кожного. Про який скандал можна говорити, якщо помер 17-літній хлопець, а 130 інших перебувають у стаціонарі, і невідомо, які зміни у їхньому здоров’ї відбудуться в майбутньому? Мені як лікарю ця ситуація нагадує 1986 рік, Чорнобильську трагедію, яка кілька років просто замовчувалась, а сьогодні ми маємо величезне зростання захворювань на рак щитовидної залози, СНІДу тощо. Про це ніхто не говорить, бо за цим стоять величезні кошти. Політичний підтекст можна знайти в будь-чому, але смерть дитини - це не політика, це – трагедія".