В Україні працює місія ВООЗ з питань стійкості до антибіотиків

Як повідомили УНІАН у МОЗ, робота місії розпочалася із обговорення у відомстві питань раціонального застосування антибіотиків, фармацевтичного забезпечення, інфекційного та бактеріального контролю. Вирішення цих питань відіграє ключову роль у процесі приборкання стійкості мікроорганізмів, адже проблема нечутливості бактерій до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених ними інфекцій набуває все більших масштабів. Лікування пневмонії, туберкульозу, гонореї та інших інфекцій з кожним роком ускладнюється, тому що антибіотики поступово втрачають свою клінічну ефективність. Стійкість до антибіотиків визнано однією з найнебезпечніших загроз для людства.

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У місії також беруть участь головні позаштатні спеціалісти МОЗ, представники закладів охорони здоров’я та Державної ветеринарної служби України. Представники місії ознайомляться із бактеріологічними, клінічними та фармацевтичними аспектами системи спостереження та контролю за стійкістю до антибіотиків, відвідають заклади охорони здоров’я. За результатами роботи місії будуть напрацьовані документи щодо удосконалення системи антибіотикорезистентності.

Як відомо, у травні 2015 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила «План дій для боротьби зі стійкістю до антибіотиків». У рамках цього плану під час Всесвітнього тижня із раціонального використання антибіотиків, що проходив 16-22 листопада 2015р, стартувала кампанія «Антибіотики: застосовуй відповідально».