Обрано директора Державного експертного центра МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, попередній конкурс на цю посаду відбувся в серпні поточного року. Скасування його результатів та переоголошення було зумовлене тим, що визначення переможця відбулося раніше, ніж звільнилась вакансія. На посаду пройшли попередній конкурсний відбір 7 претендентів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» члени Комісії заслухали конкурсні пропозиції з управління підприємством кожного із учасників та проаналізували відповідність учасників та їх конкурсних пропозицій встановленим вимогам. За результатами відкритого голосування переможцем конкурсного відбору стала Талаєва Тетяна Володимирівна.

Тепер, відповідно до чинного законодавства (ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови КМУ № 818 від 09.10.2013 р.), МОЗ України має погодити кандидатуру Талаєвої Т.В. з місцевою владою. Лист з відповідним клопотанням буде направлено Голові КМДА Кличку.

Після погоджувальних процедур Міністром буде підписано відповідний наказ МОЗ України про призначення.