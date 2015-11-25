Військово-медичну доктрину планують розглянути на засіданні РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ (№2513а) проголосували 235 народних депутатів із 318, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачається схвалити рекомендації відповідних парламентських слухань. Кабінет міністрів, згідно постанови, повинен до 1 січня 2016 року поінформувати Верховну Раду про стан реалізації рекомендацій парламентських слухань.

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У цих рекомендаціях, зокрема, президентові пропонується розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України доопрацьований Кабінетом міністрів проект військово-медичної доктрини з урахуванням положень нової Стратегії національної безпеки України, спрямованої на вирішення проблеми збереження та захисту життя і здоров’я військовослужбовців та цивільного населення в умовах надзвичайних ситуацій та формування єдиного медичного простору.

Верховній Раді рекомендується посилити парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у частині, що стосується забезпечення конституційних гарантій охорони здоров’я військовослужбовців та цивільного населення і функціонування ефективної системи державного управління медичним захистом.

Крім того, парламент має прискорити розгляд проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації надання домедичної допомоги" (№ 1516, друге читання), а також законопроектів, спрямованих на формування в Україні єдиного медичного простору.

Серед рекомендацій Кабінету міністрів – передбачити під час розроблення проекту державного бюджету на 2016 рік та наступні роки видатки на, зокрема, впровадження положень військово-медичної доктрини України; фінансування державних програм, спрямованих на медичне забезпечення та психологічну реабілітацію постраждалих учасників АТО; обов’язкове медичне обстеження стану здоров’я демобілізованих учасників АТО із залученням фахівців із психологічної та фізичної реабілітації, надання їм першочергового санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Міністерству оборони України рекомендується спільно з Міністерством охорони здоров‘я України створити спеціальну незалежну комісію з військових і цивільних лікарів для перевірки якості проведення медичних оглядів військовозобов‘язаних військово-лікарськими комісіями.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Міністерстві оборони України заявили про завершення розробки військово-медичної доктрини.

"Військово-медична доктрина сформована повністю", - заявив заступник міністра оборони Юрій Гусєв і додав, що доктрина формує нову стратегію розвитку військової медицини.

За словами Гусєва, що наразі проект доктрини знаходиться на розгляді Кабміну.