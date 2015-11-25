Якщо болить горло

Пийте більше теплої рідини. Для швшдкого виведення токсинів з організму та відновлення втрат рідини необхідно вживати більше теплого пиття. Пити можна чай, компот, кисіль, молоко.

Для запаленого горла дуже шкідливе сухе повітря. Воно пересушує слизову і послаблює місцеві захисні механізми, а це може посилити запальний процес. Рекомендована вологість повітря в кімнаті – 40-60 %. Для її підтримання слід частіше проводити вологе прибирання. Також можна придбати зволожувач або просто поставити в приміщенні ємність з водою.

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Для механічного видалення збудників хвороби та продуктів їх обміну зі слизової ротоглотки підійде старий перевірений засіб — полоскання. Полоскати горло треба часто, кожні 2-3 години. Для цього можна використовувати як просто теплу воду, так і різні розчини і відвари.

Головні складові хворого горла – запалення, набряк і почервоніння мигдалин, біль при ковтанні. Щоб їх усунути, в домашній аптечці повинні бути спеціальні засоби. Це можуть бути аерозолі або ж пастилки, цукерки, таблетки для розсмоктування.

Уникайте твердої і гострої їжі. Грубі, а також пряні і гострі продукти будуть травмувати і подразнювати запалену слизову ротоглотки. Супи, каші, варені овочі повинні стати основою вашого раціону на час хвороби.