У понад 20 містах України пройдуть заходи міжнародної ініціативи жінок з ВІЛ

Заходи міжнародної ініціативи жінок, які живуть з ВІЛ, в рамках акції «16 днів проти гендерного насильства» відбудуться 25 листопада-10 грудня та охоплять понад 20 міст України.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила національна координатор кампанії в Україні, заступниця голови правління Всеукраїнського благодійного об’єднання «Позитивні жінки» Олена Стрижак.

Вона зазначила, що ініціатором кампанії виступила Євразійська жіноча мережа зі СНІДу. Заходи пройдуть під єдиним слоганом «Насильтву немає виправдання» та загалом охоплять 11 країн Східної Європи та Центральної Азії: Україну, Естонію, Білорусь, Росію, Молдову, Грузію, Вірменію, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Кампанію в Україні підтримала ВБО «Позитивні жінки».

Стрижак повідомила, що день початку акції обраний не випадково –25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

Вона наголосила, що насильство є ключовим фактором ризику інфікування ВІЛ у жінок, у тому числі секс-робітниць, жінок, які вживають наркотики, трансгендерних та інших жінок. Глобальні та регіональні оцінки насильства щодо жінок і пов'язаних з ними наслідків для здоров'я свідчать, що це є значною проблемою.

Читайте такожВІЛ покинув список смертельно небезпечних хвороб - вченіЗа даними ВООЗ, майже третина всіх жінок піддавалися фізичному та/або сексуальному насильству з боку своїх партнерів, і майже 40% усіх вбивств жінок у всьому світі вчинені їхніми партнерами.

В Україні щорічно насильницькою смертю вмирає в середньому тисяча жінок - близько трьох жінок у день.

Також Стрижак звернула увагу, що жінки, які живуть з ВІЛ, та уразливі до ВІЛ, частіше піддаються насильству. Також вона повідомила, що відбувається «фемінізація» епідемії ВІЛ та СНІД.

«Якщо на початку епідемії, згідно зі статистикою, ми бачили десь 10-15% жінок, які живуть з ВІЛ, то на сьогоднішній день - це вже понад 50%. Тобто, ми бачимо, що на перше місце виходить статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції, і ми бачимо часто випадки, коли жінка інфікується саме від свого сексуального партнера, і часто при цьому вона потерпає від насильства. Тобто, це відносини, які без її бажання, без використання методів захисту», - прокоментувала ситуацію координатор.

Вона повідомила, що всі заходи цьогорічної міжнародної акції мають на меті змінити сприйняття жінками насильства як побутової норми, а також дати їм зрозуміти, що насильству немає виправдання.

Програмою регіональної кампанії передбачено проведення: прес-конференцій та круглих столів, вуличних акцій, флеш-мобів; організації дискусійних, творчих і навчальних майданчиків на тему гендерного насильства (міні-тренінги, жіночі клуби, живі бібліотеки, заняття з арт-терапії, фото-сесії для жінок, які пережили насильство, соціальні кіно-клуби); монтування та демонстрацію соціальних відео-роликів; проведення соціологічних опитувань.

Також в містах, що будуть охоплені кампанією, будуть розповсюджуватись друковані матеріали на тему гендерного насильства та інформація про пункти надання допомоги.

Передбачено також проведення інформаційної кампанії в соціальних мережах.

Вона проводиться за фінансової підтримки: UNDP Istanbul Regional Hub, UN Women Multi-Country Office in Central Asia, UNAIDS Country office in Ukraine.

Як повідомила координатор по роботі із жінками Київського міського відділення об’єднання «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» Віра Варига, зокрема, в столиці в рамках акції буде проведено: 3 грудня у Центрі СНІДу (вул. Відпочинку, 11) діалог-зустріч між жінками та чоловіками з приводу насильства; 6 грудня в одному з торговельних центрів - акція з соціальним театром та тематичне опитування мешканців міста; 28 грудня для ВІЛ-позитивних жінок, які потрапили у ситуацію насильства, буде проведено тренінг.