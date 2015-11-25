30 українських військових лікарів прибули до ФРН на навчання

30 українських військових лікарів прибули в Федеративну Республіку Німеччина на навчання.

Про це посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив у Twitter.

«У місто Фельдкирхен (ФРН) прибула перша група з 30 українських військових лікарів на навчання за принципом «train the trainer» (навчи інструктора - УНІАН)», - написав Мельник.

Він зазначив, що «двотижневий курс для лікарів ВСУ пройде на базі Центру бойової підготовки Медико-санітарної служби Бундесверу».

Посол додав, що «приїзд наших військових медиків у ФРН починає серію практичного навчання для Збройних сил».

Як повідомляв УНІАН, з часу Революції гідності і початку російської агресії проти України Німеччина приймає українців на лікування.