В Литву прибули ще 5 українських військовослужбовців для проходження реабілітації
17:51, 25 листопада 2015Країна
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Протягом січня-листопада 2015 року лікування і реабілітацію в медичних установах Литви пройшли лише 56 поранених військовослужбовців, 49 з яких вже повернулися в Україну.
Воїн АТО готується до перельоту за кордон на реабілітацію / Фото: УНІАН
В Литву прибули ще п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України для проходження реабілітації.
Про це йдеться на сайті Посольства України в Литовській Республіці.
«24 листопада в Литовську Республіку прибули п'ять військовослужбовців Збройних Сил України, які будуть проходити реабілітацію в медичних установах міста Друскінінкай», - йдеться в повідомленні.
Протягом січня-листопада 2015 року лікування і реабілітацію в медичних установах Литви пройшли лише 56 поранених військовослужбовців, 49 з яких вже повернулися в Україну.
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