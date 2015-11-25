В Литву прибули ще 5 українських військовослужбовців для проходження реабілітації

В Литву прибули ще п'ятеро військовослужбовців Збройних сил України для проходження реабілітації.

Про це йдеться на сайті Посольства України в Литовській Республіці.

«24 листопада в Литовську Республіку прибули п'ять військовослужбовців Збройних Сил України, які будуть проходити реабілітацію в медичних установах міста Друскінінкай», - йдеться в повідомленні.

Протягом січня-листопада 2015 року лікування і реабілітацію в медичних установах Литви пройшли лише 56 поранених військовослужбовців, 49 з яких вже повернулися в Україну.