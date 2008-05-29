На Чернігівщині відкрився Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

У місті Прилуки Чернігівської області відкрився Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, в урочистому відкритті центру взяв участь голова ОДА Володимир ХОМЕНКО.

Центр розрахований на відвідування та перебування там одночасно 32 дітей-інвалідів, яким надаватиметься соціально-педагогічна та психологічна реабілітація, а також медичний супровід. Рішення про створення центру було прийнято ще у 2003 році на сесії Прилуцької міської ради.

Відкриваючи заклад, голова облдержадміністрації В.ХОМЕНКО пообіцяв, що мережа подібних закладів на Чернігівщині розширюватиметься, а жоден об’єкт не буде прийнятий в експлуатацію без облаштування пандусів. Всі ж існуючи заклади соціальної сфери області повинні бути обладнані пандусами до 1 липня 2008 року.

Від Чернігівської обласної державної адміністрації заклад отримав у подарунок телевізор, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів для придбало для центру автомобіль «Газель» з підйомниками.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, практично кожна друга дитина вже при народженні має проблеми зі здоров’ям. В Україні близько 170 тисяч дітей-інвалідів, майже 4 тисячі з них живе на Чернігівщині.