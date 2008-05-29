В Одесі боротимуться з тютюнопалінням

Сьогодні, 29 травня, одеські фахівці обговорять проблеми, пов`язані з жіночим і підлітковим палінням та методи його лікування.

Одеський міський центр здоров`я проведе науково-практичну конференцію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням. Про це повідомило муніципальне управління інформації.

Фахівці обговорять проблеми, пов`язані з жіночим і підлітковим палінням, інформацію про шкоду пасивного куріння, методи лікування нікотинової залежності, зокрема – питання застосування психотерапії.

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