В Одесі боротимуться з тютюнопалінням
10:20, 29 травня 2008Країна
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Фахівці обговорять проблеми, пов`язані з жіночим і підлітковим палінням
Сьогодні, 29 травня, одеські фахівці обговорять проблеми, пов`язані з жіночим і підлітковим палінням та методи його лікування.
Одеський міський центр здоров`я проведе науково-практичну конференцію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням. Про це повідомило муніципальне управління інформації.
Фахівці обговорять проблеми, пов`язані з жіночим і підлітковим палінням, інформацію про шкоду пасивного куріння, методи лікування нікотинової залежності, зокрема – питання застосування психотерапії.
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