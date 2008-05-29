Щорічно від пияцтва в світі гинуть близько 2,3 млн осіб

Шкідливе вживання алкоголю підриває здоров`я населення і є однією з основних причин передчасної смертності і інвалідності. Так, щорічно від хвороб і травм, пов`язаних з пияцтвом, вмирають близько 2,3 млн осіб. Про це заявляють експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), пише Главредз посиланням на Лига.

Як повідомляє Центр новин ООН, ВООЗ знов привернула увагу до небезпеки надмірного вживання алкоголю. Зокрема, на прес-конференції в Женеві вона представила резолюцію про розробку протягом двох років міжнародної стратегії, спрямованої на боротьбу із зловживанням спиртними напоями. Цю резолюцію було схвалено в ході 61-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я, що завершилася 24 травня.

Так, фахівці ВООЗ стверджують, що зловживання алкоголем підвищує ризик виникнення психоневрологічних і інших неінфекційних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, цироз печінки і різні види раку. Також алкоголь є причиною багатьох травм, зокрема, отриманих в результаті дорожньо-транспортних подій.

ВООЗ вважає, що визначення «шкідливе вживання алкоголю» охоплює кілька аспектів - обсягм випитого за певний період часу, частота вживання і якість алкогольних напоїв, зокрема, присутність в них таких токсичних речовин, як метанол. Очікується, що стратегія боротьби з алкоголізмом буде узгоджено в найближчі два роки і представлено на схвалення Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я в травні 2010 року.

Нагадаємо, на обліку в медичних установах України сьогодні перебувають до 900 тис. хворих на алкоголізм. Реальна цифра в 3-5 разів перевищує офіційний показник.