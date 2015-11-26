П'ять продуктів, які запобігають виникненню зморшок



Огірки

Один з найбільш корисних для здоров'я шкіри продуктів - огірок, допомагає знижувати запальні процеси. У ньому також багато вітаміну С - "суперзірки" у світі натуральних продуктів для догляду за шкірою.

Солодкий перець

Солодкий перець володіє протизапальними і антиоксидантними властивостями. Крім того, в ньому багато вітаміну С. Тільки стежте за тим, щоб не переварити солодкий перець на плиті, інакше втратяться більшість корисних властивостей.

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Броколі

Знаменитий овоч, який ефективно бореться з раком. Броколі також містить значну кількість жирних кислот омега-3 - одне з кращих поживних речовин, які борються із запаленням, що викликають зморшки на шкірі. У брокколі також багато вітаміну С.

Авокадо

Авокадо - відмінне джерело насичених жирів і жиророзчинних вітамінів А і Е для здоров'я шкіри. Його компоненти захищають нашу шкіру від пошкоджень. Рекомендується додати авокадо в салат, або зробити на основі цих фруктів маску для обличчя, яку необхідно наносити на ніч.

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Яйця

При вживанні яєць ми отримуємо одне із найкращих натуральних джерел амінокислот для догляду за шкірою. Вони допомагають нашій шкірі відновлюватися, підтримувати вологість та еластичність.