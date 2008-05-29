У Києві хворих на СНІД лікують простроченими ліками?

У Києві спалахнув черговий медичний скандал. Хворих на СНІД лікують простроченими ліками. Навколо Міністерства охорони здоров`я киплять пристрасті – громадські організації звинувачують чиновників у введенні корупційних схем під час закупівлі антиретровірусних препаратів.

Київський центр СНІДУ лікує ВІЛ- інфікованих ліками, термін вживання яких закінчився ще в минулому році. Хворим пояснюють - це гуманітарна допомога, тому треба приймати те, що є. Про це повідомляють Кияниз посиланням на СТБ.

Киянин Віктор почав лікуватися нещодавно. Раз на місяць приходить у столичний центр СНІДУ за препаратом. Місяць тому помітив – що термін вживання цих препаратів закінчився ще в листопаді. Цього разу ліки вже видавали в пакетах без інструкції. Наполегливому киянинові обидва рази вдалося відстояти своє право на якісні ліки, але він підозрює, що тисячі хворих вживають отруту. Це підтверджують і соціальні працівники. Проте вони упевнені – розслідувань не буде.

Лікарі київського центру СНІДу відмовилися коментувати скандал на телекамеру. Не у об`єктив камери коментарі лікарів кілька разів змінювалися. Спочатку назвали докори Віктора абсурдом. Потім – випадковістю, з часом прагнули переконати – просто призначають прострочені ліки, які залишилися від інших хворих, щоб добро не пропадало. Але нарешті один з докторів зізнався.

У свою чергу Василь Петренко, глава комітету з лікування ВІЛ- інфекції при МОЗ України, сказав: «Цього просто не може бути, це випадковість».

Правда, випадковості з ліками в Україні частішають. Люди, які живуть з ВІЛ, розпочали збирати скарги хворих на препарати, які купує Міністерство охорони здоров`я. З наступного року міжнародні організації знімуть свій контроль за якістю лікування. Саме тоді очікують сплеск корупційних схем з грошима на лікування ВІЛ- інфікованих.