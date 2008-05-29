Рівень кишкової палички у воді одеських пляжів перевищує норму у сотні разів

Такі дані екологів оприлюднює видання «Газета по-киевски».

Навесні у море скинули 600 тис. кубометрів неочищених фекалій, для природного розпаду яких необхідно не менше півроку, кажуть захисники природи. За словами екологів, купатися на одеських пляжах можна буде не раніше 20 вересня.

Втім одеська санепідемстанція звітує – біля берегів Південної Пальміри усе в порядку. Але закликає дорослих наглядати за дітьми, щоб ті не наковталися з моря води. А після купання у морі людям радять обов`язково приймати душ.

ICTV