У Києві через пандемічний вірус грипу А (Н1) померла 33-річна жінка

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідемічній службі Києва, 24 листопада, близько п’ятої години ранку, у столиці через пандемічний грип А (Н1) померла 33-річна киянка.

За словами головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана, у нинішньому сезоні це - перший випадок смерті саме від пандемічного вірусу грипу, який був лабораторно підтверджений.

"Він підтверджує попередження лікарів, що не такий страшний грип, як його ускладнення. Хвора із ожирінням у групі ризику, тому таким людям рекомендовано не нехтувати, як специфічною, так і неспецифічною профілактикою", - наголосив Рубан.

У СЕС поінформували, що жінка занедужала 17 листопада. Вона звернулась до приймального інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 зі скаргами на лихоманку, сухий кашель та нежить. У пацієнтки зафіксовано підвищення температури тіла до 39°С і з огляду на стан, запропоновано госпіталізацію. Хвора письмово відмовилась від лікарняного ліжка і отримавши рекомендації щодо амбулаторного лікування повернулася додому.

Повторно звернулась до інфекційного відділення вже 20 листопада зранку і була госпіталізована. Було призначено симптоматичну терапію. Відібрані зразки крові, сечі для проведення лабораторних досліджень. Кров для дослідження методом ПЦР для ідентифікації вірусу грипу направлено до Національного центру грипу при ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України». У зв’язку з погіршенням стану пацієнтку перевели до відділення інфекційної реанімації, де вона померла 24 листопада о 04:40.

Заключний клінічний основний діагноз – «гостре респіраторне вірусне захворювання. Грип-? вкрай важкий перебіг», ускладнення «негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія - важкий перебіг», «дихальна недостатність ІІ ст.», «гостра серцево-судинна недостатність», «респіраторний дистрес синдром» та супутній діагноз «ожиріння ІІІ ст.».

За результатами епідрозслідування фахівці Держсанепідслужби у Києві виявили, що у домашньому осередку хворої у ніч, коли вона померла, лікарями швидкої медичної допомоги було зафіксовано також і смерть її матері. Фахівці підкреслили, що патологоанатомічний діагноз за результатами розтину тіла не пов'язаний із вірусом грипу. (За день до смерті старшій жінці було встановлено діагноз: «ГРВІ», «цукровий діабет», від госпіталізації хвора відмовилась письмово).

Як наголосили у ДержСЕС, порівняно з минулим тижнем по всій території України відзначається збільшення інтенсивності епідемічного процесу. Темп приросту збільшився серед дорослого населення на 1,4 %, серед дітей до 17 років – 7,8 %. Загалом по регіонах з 16 по 22 листопада на грип та ГРВІ захворіло 157876 осіб, із них майже 70 % - діти до 17 років, госпіталізовано 5170 осіб, із них 76,6 % – діти. Рівень захворюваності за звітний тиждень на 1,2 % менше аналогічного періоду минулого епідемічного сезону та відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Найвища захворюваність на грип та ГРВІ зареєстрована в Київській, а найменша у Харківській областях. Проте показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в усіх регіонах України.

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Грип (Grippus, Influenza) - гостре інфекційне захворювання з аерозольним (повітряно-краплинним) шляхом передачі збудника, яке характеризується коротким інкубаційним періодом (від 10-12 годин до 7 діб), масовим поширенням, лихоманкою, симптомами інтоксикації та враженням респіраторних шляхів з великою частотою виникнення ускладнень. Клінічна картина нового грипу А (H1)-Каліфорнія. Зареєстровані симптоми нового А (H1)- Каліфорнія ("свинячого") грипу у людей проявляються, як типові симптоми звичайного грипу - підвищення температури, кашель, біль у горлі та міальгії-артралгії, головний біль, а також як симптоми гострого респіраторного захворювання (далі- ГРЗ).

Часом спостерігаються гастроентерологічні симптоми - біль у животі, нудота, блювання, діарея.

Грип може швидко ускладнюватись пневмонією (вірусною або вірусно-бактеріальної), підтвердженої рентгенологічно; зміни на рентгенограмі не є специфічними.

При важкому перебігу хвороби швидко розвивається дихальна недостатність, яка, не дивлячись на штучну вентиляцію легенів, протягом 1-2 тижнів від виникнення може призвести до летального наслідку.